Экономика: ЕС и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией

Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Братислава тут, похоже, оказалась случайной жертвой, а главной мишенью был Будапешт. Брюссель и Киев давно высказывали недовольство его пророссийскими настроениями, а тут нашелся формальный повод – Москва из-за санкций не смогла оплатить прокачку нефти через Украину. Будапешт уже предложил выход из ситуации. Но согласятся ли с ним в Киеве и Брюсселе?

Как стало известно во вторник, Украинская государственная компания «Укртранснафта» еще 4 августа перестала прокачивать российскую нефть по южной ветке системы «Дружба». Речь идет о транзитных поставках через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, сообщает РИА «Новости».

«При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – сказал пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин (эта компания владеет российским участком нефтепровода). Демин напомнил, что украинская компания оказывает услуги на условиях 100 % предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». «Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – цитирует Демина РИА «Новости».

Таким образом, «Укртранснафта» прекратила транспортировку в связи с отсутствием оплаты. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», – заключил он. Сейчас «Транснефть» прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит.

После новостей об остановке «Дружбы», мировые цены на нефть, которые до этого слабо увеличивались, ускорили рост почти до 1%. По состоянию на 13.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,95%, до 97,57 доллара за баррель, сообщил «Прайм».

Вечером во вторник венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти остановлены несколько дней назад. Как заявили в компании РИА «Новости», «по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной».

В MOL добавили: хотя у компании «достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

«Компания MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами и в Венгрии, и в Словакии. То есть все происходящее – для нее ежедневные убытки. Вот почему она вызвалась сама проплачивать транзит. Если венгерской компании не разрешат это сделать, то, уверен, она подаст в суд на Еврокомиссию. Европейское законодательство вполне позволяет местным компаниям защищать свои интересы от непродуманных решений Брюсселя», – отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Впрочем, отметил эксперт, ситуацию должны разрешать в любом случае власти Евросоюза, потому что именно они в седьмом пакете санкций ввели ограничения, которые как раз и не позволили провести платеж. «ЕС должен будет оценить, скажем так, значение этого платежа и разрешение его проведение российскому банку, задействованному в этой схеме. Это не будет обходом санкций, потому что Брюссель не раз подчеркивал: суть санкций заключается в том, что они не должны сильно вредить самой Европе. И запреты должны вводиться с учетом интересов европейских компаний», – напомнил Фролов.

«Официального запрета на поставки по трубопроводам нет», – вторит ему Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Однако Москва может в любом случае воспользоваться этим инцидентом в свою пользу, уверен эксперт, а именно – разъяснить Западу о том, что с нами пора договариваться, надо вступать в переговоры, смягчать санкционные ограничения. И тогда ситуация стабилизируется.

«Эта история уже сейчас напоминает ситуацию с «Северным потоком». Запад вновь запутался в собственных санкциях. Ввели столько запретов, что сами ограничили себе возможности для поставок нефти в Европу. В свою очередь, Москва могла бы воспользоваться этой ситуацией и дать понять Западу, что поставки энергоресурсов могут прекратиться в любой не самый удобный момент для Европы. Так что, может, стоит задуматься? Не пора ли, как и в истории с турбиной для «Северного потока», санкции если не отменить, то хотя бы ослабить?» – задается вопросом Митрахович.

Тем временем официальный Будапешт призвал к скорейшему возобновлению поставок. «Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», – цитирует пресс-службу правительства Венгрии RT. В кабмине заверили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов нефти.

Поздно вечером обнадеживающие новости пришли из другой пострадавшей страны – из Чехии. Прокачка нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба» должны возобновиться в течение ближайших дней, сообщило информационное агентство ЧТК. Чешские НПЗ в данный момент снабжаются нефтью в полном объеме. Она поступает из национальных нефтехранилищ, в которых, согласно агентству, накоплено достаточное количество сырья. При этом вопрос о получении нефти из запасников госрезерва не рассматривается, передал ТАСС.

Теоретически можно сделать так, чтобы компании самостоятельно платили за транзит компании «Укртранснафта», и платежи будут проходить без проблем, предлагает, всвою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Впрочем, он убежден, что подоплека скандала – скорее политическая.

«У Венгрии и Словакии нет других источников получения нефти. Без поставок из РФ им не обойтись. Перекрытие «Дружбы» может быть своего рода местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций», – сказал эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Формально поставки эти разрешены, да и платеж за них должен проходить. Но этот платеж теперь должен проверить и пропустить специальный санкционный оператор Евросоюза. А тот, в свою очередь, оправдывается тем, что у него нет «необходимого регламента».

То есть чисто бюрократическая история, которая на самом деле превращается в месть Брюсселя Венгрии

за ее самостоятельную политическую позицию», – полагает эксперт. Действительно, советница министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИДа Елена Зеркаль в мае заявляла, что у Киева есть рычаг давления на Будапешт в виде южной нитки «Дружбы», с которой, по ее словам, может «что-то случиться». Ее комментарий прозвучал на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, вопреки давлению Брюсселя, который в тот момент никак не мог согласовать очередной пакет карательных мер против России.

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию. «Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – указывал он. В ответ советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан тогда заявил, что Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с «Дружбой», нефть для нее будет поступать из РФ по морю.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Именно ей Россия и платит за транзит.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что Украину более нельзя считать страной, безопасной для транзита энергоносителей.

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