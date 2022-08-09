Молдавия пригрозила Газпрому оставить Приднестровье без российского газа

Если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Спыну сказал, что Молдавия «никогда не согласится с этим». По его словам, «контракт есть контракт – он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться». Как сообщил Спыну, если контракт Газпрома с «Молдовагазом» окажется «разорван, то и Приднестровье останется без газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.

Вице-премьер Молдавии заверил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но без российских поставок приднестровцам придется справиться с резким ростом цен. «Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену – нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», – сказал Спыну, добавив, что поставки на левый берег Днестра отдельно от правого «невозможны».

По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – сообщил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.

Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».

Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.

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