 

Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму

09.08.2022, 23:42, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.

Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.

Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».

Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины « появится первая техническая возможность» для этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы РФ купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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