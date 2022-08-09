 

Власти Крыма сообщили об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке

09.08.2022, 18:08, Новости дня
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В результате ЧП в Новофедоровке на Крымском полуострове погиб человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

Он добавил, что ситуация находится под контролем, общей эвакуации по району не проводилось. Отселять же будут жителей домов, находящихся в непосредственной близости от аэродрома, где произошло ЧП.

«Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», – заключил глава региона.

Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.

Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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