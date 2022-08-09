В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию граждан после взрыва на аэродроме

Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где прогремел взрыв на аэродроме, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», – приводит его слова ТАСС.

Власти сообщили, что около 30 человек эвакуировано в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, людей расселят в пансионатах и гостиницах, пишет РИА «Новости».

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенной рядом с населенным пунктом.

Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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