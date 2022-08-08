Американский разведчик назвал способ образумить Зеленского

Президент США Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, сообщил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», – сказал он в беседе с RT.

Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир «отрицает и отвергает».

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

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