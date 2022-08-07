 

В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева

07.08.2022, 23:35, Новости дня
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Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же подразделения украинского Центра информационно-психологических операций, который отвечал за пропаганду, рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР.

«Направление было одно – «Россия – это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг – это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций) ковались такие данные», – рассказал сотрудник спецслужб республики, информирует РИА «Новости».

Он уточнил, что данное подразделение помимо прямой пропагандистской работы против России, занималось и созданием фейовых новостей.

Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС РФ грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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