 

Эксперты раскрыли замысел ВСУ при так называемых обстрелах Запорожской АЭС

07.08.2022, 18:00, Новости дня
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.

«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС РФ с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока №3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке №4».

Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.

«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.

По их мнению, целью ВСУ является вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы. В Киеве хотят искусственно спровоцировать массовый исход населения освобожденных территорий Запорожья и поставить под вопрос легитимность будущего референдума.

«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает, в том числе, и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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