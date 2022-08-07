 

СМИ: Судебный процесс с участием Ватикана впервые пройдет в Британии

07.08.2022, 6:00, Новости дня
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Судебный процесс с участием Ватикана по делу о подозрительных финансовых операциях впервые пройдет на территории Британии, сообщила газета Telegraph со ссылкой на постановление апелляционного суда в Англии.

По информации газеты, Ватикан пытался утверждать, что суды в Англии не должны выносить решения по делу о его инвестициях в 124 млн фунтов стерлингов в недвижимость в Лондоне. Издание утверждает, что представители Ватикана заявили апелляционному суду, что слушание в Великобритании помешает уголовному расследованию, которое уже идет, пишет РИА «Новости».

При этом британский финансист Раффаэле Минчоне, обвиняемый Ватиканом в мошенничестве по этому делу, обратился в апелляционный суд, согласившись с тем, что у британских судов есть право рассмотреть сделку с недвижимостью, в которой участвовал бизнесмен.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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