 

В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову

07.08.2022, 4:35, Новости дня
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«Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла сообщил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – передает РИА «Новости»  его сообщение в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская организация).

При этом Швецла не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией», но не приводит доказательств этому.

Ранее сообщалось, что Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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