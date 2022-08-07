 

Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

07.08.2022, 4:35, Новости дня
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Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, сообщил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло… Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», – передает РИА «Новости» его речь на слете консерваторов в Техасе.

По словам Трампа, такого бы никогда не произошло в годы его президентства.

Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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