Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, сообщил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло… Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», – передает РИА «Новости» его речь на слете консерваторов в Техасе.

По словам Трампа, такого бы никогда не произошло в годы его президентства.

Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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