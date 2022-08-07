 

Жители Рыбинска проверили здоровье в День города

07.08.2022, 3:12, Новости дня
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В праздничный день на главной площади Рыбинска работал мобильный медицинский пункт проекта «Шаг к здоровью». В программу празднования также вошли фестивали, ярмарки, выставки, концерты творческих коллективов, соревнования, интерактивные программы, полумарафон «Великий хлебный путь».

«Дорогие рыбницы и гости города, поздравляю нас с днем рождения древнего города! Рыбинск – это крупный промышленный город и мы гордимся нашими предприятиями, такими как «Сатурн», «Вымпел», «Луч». Их знают по всей стране. И я уверен, что промышленность Рыбинска будет развиваться уверенными темпами», – сказал врио губернатора Михаил Евраев.

Он отметил, что город активно благоустраивается и становится комфортнее – теперь в летний период фонтаны работают каждый день, ремонтируется набережная, реализуется программа «Наши дворы», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Врио губернатора вместе с руководством города возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь славы», принял участие в церемонии вручения муниципальных наград.

Фотографии 20 рыбинцев, кандидатуры которых выдвинуты трудовыми коллективами и общественными организациями, будут размещены на городской Доске почета, установленной на площади Дерунова после благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе!».

В праздничный день на главной площади города работал мобильный медицинский пункт проекта «Шаг к здоровью», реализуемого в регионе по инициативе Михаила Евраева с июня. Благодаря этому обследования прошли уже более тысячи рыбинцев. В передвижных пунктах можно проверить давление, пульс, работу сердца и легких, содержание глюкозы и холестерина в крови и другие важные показатели, проконсультироваться у специалистов и получить рекомендации.

Также в этот день были организованы бесплатные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и гастрономический фестиваль. В акватории Волги состоялись водный праздник и фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги».

На Красной площади жителей и гостей города ждала музыкальная программа. Здесь прошло открытие первого фортепианного фестиваля «Музыкальныя собранiя Анемподиста Фролова въ Рыбной слободе», выступили преподаватели и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Рыбинска, скрипач и композитор из Москвы Алексей Алексеев, муниципальный оркестр имени Аркадия Шацкого. Балюстрада Волжского парка стала площадкой второго российского фестиваля «Джаз на родном языке».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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