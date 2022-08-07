 

Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди

07.08.2022, 3:12, Новости дня
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Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», сообщил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние в Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.

Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ в Украине страны ЕС сократили закупки газа из РФ наполовину.

Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.

В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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