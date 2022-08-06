 

При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек

06.08.2022, 20:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один человек погиб и девять пострадали в результате прямого попадания в субботу снаряда в многоквартирный дом в Алчевске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следователи генеральной прокуратуры ЛНР выехали на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного украинскими войсками.

«По результатам проведения проверки, будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ повреждения получили более 10 многоквартирных домов в Алчевске.

Напомним,  вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11.21 / Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана

22.11.21 / “Роскошная вы, Жанна”. Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом

18.05.21 / Евросоюз поддержал формат “Ассоциированного трио” между Украиной, Молдовой и Грузией

19.08.20 / Рубль вырос к доллару

29.06.20 / Мнения: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

29.07.20 / Определен механизм клеточной коммуникации, который управляет адаптацией рака

30.03.21 / Заказчиками “тарифных майданов” в январе 2021 года были кураторы из России – Баканов

15.07.21 / “Месть за критику власти и отказ лизать задницы”. Сенцов обвинил Ермака в том, что его кинопроект не допустили до питчинга Госкино

17.06.21 / Российский рэпер Face: Могу марихуану покурить. Горжусь этим

21.11.20 / Politico – Иванка Трамп назвала расследование дел отца «издевательством»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика