При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб и девять пострадали в результате прямого попадания в субботу снаряда в многоквартирный дом в Алчевске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следователи генеральной прокуратуры ЛНР выехали на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного украинскими войсками.

«По результатам проведения проверки, будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ повреждения получили более 10 многоквартирных домов в Алчевске.

Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.

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