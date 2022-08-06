Дети из Харьковской области отправились на отдых в Краснодарский край
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Из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в Краснодарский край 200 детей.
Они проведут время в детском санаторно-оздоровительном центре «Медвежонок», расположенном в городе Геленджик Краснодарского края. В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района. Отдых продлится 21 день за счет средств краевого бюджета.
«Краснодарский край рад оказать помощь и разместить детей на своих детских здравницах. Детей ожидает море различных развлекательных и обучающих программ, но и самое главное – море, солнце и каникулы», – отметил мэр Краснодара Андрей Алексеенко, который лично проконтролировал организационные моменты и сопроводил детей.
Ближе к концу августа отдыхать на Кубань приедет вторая группа детей. Одна из матерей поблагодарила за организацию отдыха.
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