В Израиле назвали сроки военной операции в секторе Газа

Израиль готовится к тому, что операция в секторе Газа продлится неделю, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция «Рассвет» в секторе Газа против группировки «Исламский джихад» «запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») продлится неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.

Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.

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