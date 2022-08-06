В Якутии из-за обвала горной породы на руднике погиб человек

Один человек погиб и один пострадал при обвале горной породы в золоторудном месторождении в Оймяконском районе Якутии, информирует пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике.

«На золоторудное месторождение из поселка Усть-Нера убыли сотрудники полиции, в готовности к вылету находится оперативная группа регионального управления, спасатели и авиация МЧС России. Информация уточняется», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По данным МЧС, в субботу дежурному полиции Оймяконского района сообщили, что на участке «Якутская» произошел обвал горной породы.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Междуреченске Кемеровской области были зарегистрированы два подземных толчка. После первого землетрясения на шахте произошло обрушение горной породы.

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