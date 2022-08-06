 

Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности

06.08.2022, 8:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителей Германии из-за более чем двукратного повышения цен на газ для населения ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact.

Дело в том, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 цента за киловатт-час. Теперь RheinEnergie намерена повысить эту сумму до 18,3 цента. В этом случае цена на газ вырастет более чем в два раза, передает РИА «Новости».

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до 2002 евро. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.

«Причиной этого является почти 450-процентное увеличение закупочных расходов на природный газ по сравнению с закупочным периодом 2021/22 – 2022/23 годов. Несмотря на систему долгосрочных непрерывных закупок, это приводит к значительному росту цен», – передает RT содержание статьи.

Ранее немецкие СМИ писали, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявили в Псковской области

28.05.21 / Libération – укол «Спутником» — в Сан-Марино придумали новый вид туризма

05.04.21 / Глызин показал, как на самом деле выглядит 65-летняя Долина

11.12.21 / Представитель Украины Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии

19.06.21 / Новейший гидрографический катер «Владимир Козицкий» вошел в состав ЧФ

13.01.22 / На посетителей концертного зала «Зарядье» упала стеклянная дверь

22.06.21 / Угроза штамма коронавируса “Дельта” и пылевая буря в Украине. Главное за день

18.12.21 / В РФ за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса

15.11.20 / Заболевший COVID-19 Степанов анонимно получил консультацию врача по телефону

22.12.21 / Суд отказал Тупицкому в иске к НАПК, которым он хотел признать незаконной проверку его декларации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика