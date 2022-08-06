Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности

Жителей Германии из-за более чем двукратного повышения цен на газ для населения ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact.

Дело в том, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 цента за киловатт-час. Теперь RheinEnergie намерена повысить эту сумму до 18,3 цента. В этом случае цена на газ вырастет более чем в два раза, передает РИА «Новости».

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до 2002 евро. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.

«Причиной этого является почти 450-процентное увеличение закупочных расходов на природный газ по сравнению с закупочным периодом 2021/22 – 2022/23 годов. Несмотря на систему долгосрочных непрерывных закупок, это приводит к значительному росту цен», – передает RT содержание статьи.

Ранее немецкие СМИ писали, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

—