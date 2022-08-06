 

В партии Шредера назвали его бизнесменом, а не экс-канцлером Германии

06.08.2022, 7:19, Новости дня
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Поездку в Москву Герхард Шредер, который в 1998–2005 годах был канцлером Германии от Социал-демократической партии Германии, совершил как бизнесмен, а не как экс-канцлер, сообщила сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен.

Эскен сказала, что Шредер «выступает не как экс-канцлер, а как бизнесмен, и именно так следует интерпретировать его высказывания». По ее мнению, он «действует в своих интересах и в интересах своих бизнес-партнеров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Напомним, в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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