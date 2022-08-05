 

Рубль укрепился к доллару и евро

05.08.2022, 10:09, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.04 курс доллара снижается до 60,29 руб. (-0,1%), курс евро – на 0,39%, опускаясь до отметки 61,26 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже опускался на 0,39%, до 60,11 руб., курс евро – на 0,5%, до 61,19 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов.

Индекс Мосбиржи растет на 0,22% – до отметки 2121,30 пункта, индекс РТС – до 1107,91 пункта (+0,28%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.05.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2120,13 пункта (+0,17%), а долларовый индекс РТС увеличивался на 0,15% до отметки 1106,46 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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