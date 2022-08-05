 

Два судна с зерном вышли из украинских портов

05.08.2022, 7:10, Новости дня
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Сухогрузы Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», суда направятся по морскому гуманитарному коридору в Стамбул, где их обследуют представители Совместного координационного центра.

Напомним, координационный центр одобрил выход трех судов с зерном из портов Украины. Сухогруз Polarnet должен доставить 12 тыс. тонн зерна в турецкий порт Карасу, судно Navistar – 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen – 13,041 тыс. тонн зерна в британский Тиспорт. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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