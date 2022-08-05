Минобороны показало боевую работу огнеметчиков в ходе СВО

Минобороны РФ показало кадры боевой работы огнеметчиков Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Взвод огнеметчиков ЗВО получил задачу по уничтожению опорных пунктов ВСУ на пути продвижения бронетехники российских войск. «По полученным координатам огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара. В густой лесистой местности, по которой должна пройти бронетехника российских подразделений, была проведена доразведка. Огнеметчики скрытно, без прикрытия, максимально близко продвинулись к опорным пунктам ВСУ для нанесения удара», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

На дистанции до 300 метров огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и тактическими двойками отошли на позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.

Напомним, Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.

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