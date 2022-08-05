Зеленский пожаловался на задержку ЕС помощи Украине на 8 млрд евро

В ЕС искусственно задерживают макрофинансовую помощь Украине на 8 млрд евро, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он каждый день «напоминает некоторым лидерам» ЕС, что недопустимо «делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров», а также переселенцев, учителей и «других людей, которые зависят от бюджетных выплат», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что 8 млрд евро «для Украины пока заторможены». Он считает, что подобная «искусственная задержка макрофинансовой помощи» – это «или преступление, или ошибка», причем «сложно сказать, что из этого хуже». Зеленский сказал, что «не хочет» уточнять, какая именно страна задерживает помощь. Он выразил надежду на то, что допущена «ошибка», которую «исправят».

Замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявлял, что рассмотрение вопроса о выделении Украине помощи блокирует Германия. Власти Германии отвергли эти обвинения.

Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».

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