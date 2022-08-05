Орбан не увидел возможности для мира в Украине без переговоров России и США

Без американо-российских переговоров в Украине никогда не будет мира, сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в США.

Орбан выступил на Конференции консервативных политических действий в Далласе. По его словам, «стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает» конфликт на Украине, «снижая шансы на мир». Орбан сказал, что лишь «сильные лидеры способны достичь мира». «Нам нужна сильная Америка с сильным лидером», – приводит его слова ТАСС.

Премьер-министр Венгрии считает, что «будущее Запада под большим вопросом», Запад «находится в войне с самим собой». Он заявил, что с «с подобным кризисом» на Западе «не сталкивались уже долгое время». «Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем. Глобалисты могут идти в ад, а я приехал в Техас», – сообщил он.

Орбан сказал, что Венгрия продолжит бороться с проблемой нелегальной миграции, несмотря на давление со стороны ЕС. По его словам, «система охраны границ работает». Так, «во время великого миграционного кризиса 2015 года 400 тыс. нелегальных мигрантов прибыли к границам» Венгрии, что «почти в три раза больше, чем было у Чингисхана, когда он вторгся в Европу». В 2022 году страна «уже пострадала от 160 тыс. попыток незаконного пересечения границы». В связи с этим «на венгерских границах ловят каждого нелегального мигранта и сопровождают его обратно на другую сторону границы».

В ЕС хотят, чтобы Венгрия «отказалась от политики нулевой миграции, потому что они знают, что это решающая и последняя битва будущего». «Но будущее – это самое важное, что мы можем дать нашим детям и внукам. Так что в Венгрии мы никогда не сдадимся», – сказал он.

«Пригласив меня, вам удалось привести в замешательство многих людей. Например, левые СМИ. Я уже вижу завтрашние заголовки: ультраправый, европейский расист, силач-антисемит», – сообщил Орбан, добавив, что «не хочет предлагать им идеи, они знают, как писать фейковые новости». Вместо этого он решил «сказать правду» – в Венгрии «проводят политику нулевой терпимости к расизму и антисемитизму». «Так что обвинения в наш адрес – это фейк, а те, кто делает такие заявления – просто идиоты», – сообщил он.

Напомним, Венгрия отказалась считать Брюссель «начальником». Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Премьер Венгрии негативно оценил идею возможного введения Евросоюзом эмбарго на поставки газа из России, сравнив ее с «попыткой биться об стену».

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