Минобороны показало кадры боевой работы БПЛА «Орлан-10»

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе проведения специальной военной операции.

Расчеты БПЛА подразделений Восточного военного округа осуществляют поиск и разведку целей с последующей передачей целеуказаний для артиллерийских и ракетных подразделений.

«Находясь на боевом дежурстве, расчеты БПЛА «Орлан-10» в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения и ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Напомним, Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

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