Минобороны показало кадры боевой работы БПЛА «Орлан-10»
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе проведения специальной военной операции.
Расчеты БПЛА подразделений Восточного военного округа осуществляют поиск и разведку целей с последующей передачей целеуказаний для артиллерийских и ракетных подразделений.
«Находясь на боевом дежурстве, расчеты БПЛА «Орлан-10» в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения и ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Напомним, Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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