Депутат: Криминал попытался нажиться на грантовой поддержке российской IT-сферы

Поддержка российской цифровой индустрии со стороны государства стала настолько масштабной, что нашлись аферисты, желающие погреть на этом руки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее ФСБ и СК пресекли попытку коммерческого подкупа в Российском фонде развития информационных технологий.

«Хорошо, что в Российском фонде развития информационных технологий работают честные люди, которые заинтересованы в реальном развитии отрасли, а не разворовывании бюджета. Время, когда такие махинации могли остаться безнаказанными, ушло», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Накануне ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла попытку коммерческого подкупа на сумму 600 тыс. рублей, предпринятую в отношении топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В преступлении подозревают 46-летнего уроженца Москвы и 47-летнего уроженца Петербурга. «Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)», – сообщили в СК.

По версии следствия, подозреваемые предложили топ-менеджеру РФРИТ взятку – в обмен тот должен был рассмотреть вне очереди заявки двух коммерческих организаций, то есть нарушить процедуру конкурсного отбора на грантовую поддержку в 700 млн рублей.

Однако топ-менеджер сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. «Дальнейшие встречи и переговоры проводились под контролем сотрудников спецслужбы. При передаче денежных средств в размере 600 тыс. рублей за ускоренное прохождение первого этапа отбора один мужчина был задержан в Москве, второй – в Сочи», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Lиректор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко пояснил, что грантовая помощь властей IT-сфере резко выросла. «Гранты на поддержку отечественных IT-решений в последнее время приобрели особую значимость, скорее даже можно сказать необходимость, – в связи с уходом многих западных компаний. Так, в апреле этого года стало известно, что 21,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства РФ на меры поддержки IT-отрасли в 2022 году», – напомнил Плуготаренко.

Из последних мер государства в этой сфере глава РАЭК напомнил про указ президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ», предусматривающий в том числе ежегодную грантовую поддержку перспективных разработок. «Потенциал у этих мер высок: это важно не только для цифровой экономики, но и для укрепления цифрового суверенитета, а также снижения цифрового неравенства», – добавил Плуготаренко.

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