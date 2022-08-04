 

Россия разъяснила на встрече АСЕАН причины начала спецоперации на Украине

04.08.2022, 20:40, Новости дня
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Российская сторона на совещании в формате Россия – АСЕАН подробно рассказала о причинах, которые привели к проведению специальной военной операции, сообщил российский МИД.

«Были даны подробные разъяснения предыстории и причин, приведших к началу специальной военной операции по защите населения Донбасса от геноцида, развязанного киевским режимом. Обращено внимание на международный контекст украинского кризиса – невыполнение НАТО обещания о нерасширении на Восток, целенаправленные усилия США и их европейских сателлитов по превращению Украины в антироссийский плацдарм», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также российские дипломаты указали на истоки возникновения «продовольственного и энергетического кризисов в мире, включая проводимую западными странами недальновидную политику в этих вопросах в последние годы, а также незаконные санкции в отношении России».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень в среду, он принимает участие в совещании глав МИД формата Россия – АСЕАН.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен искать с Лавровым контакта на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Он отметил, что Блинкен попытается «поймать за пуговицу» Лаврова, если выдастся такая возможность.

Собеседники в делегации РФ сообщили, что все пуговицы у российского министра остались на месте, и ему удалось поговорить «со всеми, кто не прятался».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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