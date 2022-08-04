В Гамбурге арестовали автора пророссийского Телеграм-канала

В немецком Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский Telegram-канал, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на прокуратуру.

«Согласно следствию, обвиняемый вел Телеграм-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой», – цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

На одном из фото немец был изображен с российским автоматом, в связи с этим его подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Напомним, власти двух федеральных немецких земель (Бавария и Нижняя Саксония) приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.

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