 

В Гамбурге арестовали автора пророссийского Телеграм-канала

04.08.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В немецком Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский Telegram-канал, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на прокуратуру.

«Согласно следствию, обвиняемый вел Телеграм-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой», – цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

На одном из фото немец был изображен с российским автоматом, в связи с этим его подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Напомним, власти двух федеральных немецких земель (Бавария и Нижняя Саксония) приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.20 / США ввели санкции против двух россиян за похищение криптовалюты

25.02.21 / Компания Ferrari испытывает в Швеции новый кроссовер Purosangue

08.01.21 / Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского

09.01.22 / Экс-советник Назарбаева предсказал «тысячи жертв» в Казахстане без вмешательства ОДКБ

03.08.21 / Французские ученые назвали одну из причин вымирания неандертальцев

19.07.21 / 18 июля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

21.09.21 / СБУ разоблачила коррупционную схему, в которой участвовали таможенники аэропорта Борисполь

14.02.21 / Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, подозреваемого в госизмене

22.06.21 / В РФ владельцы Android-устройств жалуются на сбой в приложении Google

24.06.21 / Крупные геологические изменения на Земле происходят в среднем раз на 27,5 млн лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика