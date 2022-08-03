 

Минобороны: «Айдар» якобы выгнал из больницы города Кобеляки под Полтавой всех пациентов

03.08.2022, 22:00, Новости дня
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Боевики нацбатальона «Айдар» заняли районную больницу города Кобеляки Полтавской области, оттуда выгнали всех больных, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар», при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Во вторник Мизинцев сообщал, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории техникума в городе Днепр (Днепропетровск).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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