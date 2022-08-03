Минобороны: «Айдар» якобы выгнал из больницы города Кобеляки под Полтавой всех пациентов

Боевики нацбатальона «Айдар» заняли районную больницу города Кобеляки Полтавской области, оттуда выгнали всех больных, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар», при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», – приводит слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

Во вторник Мизинцев сообщал, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории техникума в городе Днепр (Днепропетровск).

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