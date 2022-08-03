 

Пушилин присвоил звание героя “ДНР” Ольге Качуре посмертно

03.08.2022, 20:36, Новости дня
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Глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей одной из основательниц Народной милиции республики Ольге Качуре звание Героя ДНР.

Пушилин подписал соответствующий указ, в котором отмечается, что звание Качуре присвоено «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой народной республики», передает «Донецкое агентство новостей».

«Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Качуре Ольге Сергеевне, заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) войсковой части 08803 Управления Народной милиции ДНР гвардии полковнику (посмертно)», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.

Указ подписан в среду, он уже вступил в силу.

Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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