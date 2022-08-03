 

Число пострадавших на пожаре в Подмосковье выросло до 11 человек

03.08.2022, 15:01, Новости дня
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На крупном пожаре на складе Ozon в городе Истра Московской области количество пострадавших увеличилось до 11, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что «к тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32».

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате пожара. По последним данным МЧС, площадь возгорания выросла до 35 тыс. квадратных метров. Причиной мог стать как поджог, так и неисправность электрооборудования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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