Число пострадавших на пожаре в Подмосковье выросло до 11 человек

На крупном пожаре на складе Ozon в городе Истра Московской области количество пострадавших увеличилось до 11, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что «к тушению привлечены 96 человек и 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32».

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате пожара. По последним данным МЧС, площадь возгорания выросла до 35 тыс. квадратных метров. Причиной мог стать как поджог, так и неисправность электрооборудования.

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