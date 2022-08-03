Историки рассказали, как США организовали смену власти в Турции

Американцы помогли установить в Турции военную диктатуру ради стабильности на южном фланге НАТО, рассказали историки медиапроекта «Музей НАТО».

За долгую историю вмешательств США в политику других государств Штаты многократно демонстрировали удивительную гибкость моральных установок, забывая о своей роли главного мирового поборника демократии, когда демократия препятствовала достижению внешнеполитических целей Америки. Так произошло и в Турции в начале 1980-х годов. Медиапроект «Музей НАТО» рассказывает, как на фоне объявленной США всемирной борьбы за права человека и соблюдение демократических норм и правил Вашингтон спровоцировал и поддержал военный переворот в Турции и установление в стране жесткой диктатуры.

К рубежу 1980-х годов прошлого века в Турции нарастало противоборство левых и правых сил. При этом политическая нестабильность не позволяла руководству заняться насущными проблемами страны и даже избрать президента на заседании парламента в течение шести месяцев. Депутаты меняли партийную принадлежность, примыкая то к одной, то к другой коалиции. И левые, и правые применяли насилие в политической борьбе.

Как признавал зам директора турецкой «Национальной организации разведки» Сабахаттин Савасман, к этому времени ЦРУ плотно внедрилось в военные структуры Турции, став практически «теневым руководством». Более того, национальная организация разведки Турции (MIT) и ЦРУ сами провоцировали массовое недовольство и брожение в обществе с помощью политических убийств, создавая благоприятные условия для захвата власти военными.

В сентябре 1979 года начальник генштаба генерал Кенан Эврен огласил своим приближенным доклад генерала Хайдара Салтика о необходимости переворота и передачи военным всей полноты власти в стране. Сам Эврен еще в июне 1978-го побывал в США. Помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский прямо сказал ему, что южному флангу НАТО нужна «стабильная Турция» и приход военных к власти – «лучшее решение» для его страны.

В конце августа заговорщики прямо поставили в известность США насчет конкретных планов. В Вашингтоне дали «зеленый свет» турецким военным, поскольку были полностью уверены в неминуемом успехе переворота. Тогда же было согласовано и резкое увеличение военной помощи Турции, которая была выделена незамедлительно после переворота.

При этом занявшая Белый дом в 1977 году администрация Дж. Картера поначалу много внимания уделяла оживлению «всемирной борьбы за права человека», соблюдению демократических норм и правил в странах, якобы недостаточно «свободных». По факту же в мире происходили такие изменения, на которые Вашингтон был вынужден реагировать вне риторической приверженности к «правам человека». В соседнем Иране совсем недавно (февраль 1979-го) был свергнут режим шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, верного союзника США. Соседний с Ираном и Турцией Ирак занимал непредсказуемую позицию в отношениях с Вашингтоном, росло напряжение между ним и Ираном. Весьма неспокойно было в Афганистане, и в декабре 1979 года начался ввод советских войск в эту страну.

Иначе говоря, приход к власти в Турции лояльных американцам военных, беспрепятственное использование потенциала и территории этой страны в военных целях отвечали интересам Вашингтона и НАТО как нельзя лучше.

Подробности переворота содержатся в материале на сайте медиапроекта «Музей НАТО». Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.

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