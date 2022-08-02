 

В Китае назвали нарушением суверенитета страны визит Пелоси на Тайвань

02.08.2022, 17:48, Новости дня
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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.

Китай решительно выступает против визита американского политика на Тайвань, и осуждает его, добавили в МИД страны, передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство Китая призывает прекратить США «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР.

Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отметили в министерстве. Вашингтону следует соблюдать «принцип одного Китая», соблюдать взятые на себя обязанности и «не идти далее по опасному пути».

КНР примет «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета», подчеркнули в МИД.

Напомним, спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.

Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.

Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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