В Китае назвали нарушением суверенитета страны визит Пелоси на Тайвань
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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.
Китай решительно выступает против визита американского политика на Тайвань, и осуждает его, добавили в МИД страны, передает ТАСС.
Внешнеполитическое ведомство Китая призывает прекратить США «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР.
Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отметили в министерстве. Вашингтону следует соблюдать «принцип одного Китая», соблюдать взятые на себя обязанности и «не идти далее по опасному пути».
КНР примет «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета», подчеркнули в МИД.
Напомним, спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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