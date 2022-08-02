 

СМИ: Спецборт с Пелоси прибудет в аэропорт Тайбэя около 17.00 мск

02.08.2022, 16:20, Новости дня
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Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник около 22.00 по местному времени (17.00 мск), сообщил тайваньский телеканал «Саньли» со ссылкой на данные полиции.

Для обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения во время перемещения кортежа задействовано не менее 300 сотрудников правоохранительных органов, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. 

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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