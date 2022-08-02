 

В Германии пришлось тушить крематории из-за дефицита российского газа

02.08.2022, 2:00, Новости дня
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Если в Германии введут нормирование подачи газа, крематориям стоит отдать приоритет, сообщил глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски. Сообщается, что крематории отключают некоторые печи.

«Вы не можете отключить смерть», – приводит слова Соболевски РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Reuters со ссылкой на ассоциацию похоронных бюро Германии сообщает, что в стране кремируют около трех четвертых от общего числа умерших в год. Отмечается, что крематории смогут заменить газ электричеством, но на это потребуется время.

Как информирует агентство, в ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750. Это позволит сэкономить примерно 10–20% газа, но для таких изменений требуется разрешение от местных властей. Также крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить газ на разогрев. Сообщается, что это может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на подобную модель работы.

Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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