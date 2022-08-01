 

Объявлено о завершении производства чая Lipton и Brooke Bond в России

01.08.2022, 16:15, Новости дня
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В РФ перестанут производить продукцию чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond к концу года, сообщили в пресс-службе владельца брендов компании Ekaterra.

«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Еkaterra прекратит их продажу и дистрибуцию. Продукцию этих брендов все еще можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы партнеров», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Других активов у владельца в РФ нет.

Ekaterra решила продать после решения головных компаний CVC Capital Partners Fund VIII и Unilever.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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