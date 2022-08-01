Объявлено о завершении производства чая Lipton и Brooke Bond в России
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В РФ перестанут производить продукцию чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond к концу года, сообщили в пресс-службе владельца брендов компании Ekaterra.
«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Еkaterra прекратит их продажу и дистрибуцию. Продукцию этих брендов все еще можно будет найти в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы партнеров», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Других активов у владельца в РФ нет.
Ekaterra решила продать после решения головных компаний CVC Capital Partners Fund VIII и Unilever.
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