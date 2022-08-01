Франция отменила антиковидные ограничения на границе

Французские власти с понедельника отменяют меры по борьбе с распространением коронавируса, которые применялись на границе страны, сообщил министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

«Начиная с понедельника, санитарные меры, применяемые на границе, отменяются как для въезжающих, так и для выезжающих», – цитирует его ТАСС. Как уточняет газета «Ван минют», в частности, для путешественников отменяются тесты на ковид, а также вакцинные пропуска.

Вместе с тем Бон призвал французов добровольно соблюдать антиковидные рекомендации, в том числе продолжать носить маски в транспорте.

Данные французских властей свидетельствуют о том, что число новых случаев заражения коронавирусом снижается. В воскресенье было объявлено о 31,5 тыс. новых заболевших, что более чем на треть меньше, чем неделей ранее.

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