Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями

США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <…> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.

Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии

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