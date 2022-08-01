 

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями

01.08.2022, 14:54, Новости дня
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США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <…> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.

Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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