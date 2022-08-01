Президент Болгарии распустил парламент и назначил техническое правительство
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Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания, информирует пресс-служба главы государства.
«Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Другим указом Радев назначил техническое правительство, главой которого станет Гылыб Донев. К работе оно приступит 2 августа.
Ранее Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
Народное собрание Болгарии после объявления вотума недоверия правительству Кирила Петкова так и не смогло договориться о формировании нового кабинета министров. В связи с этим президент и принял решение распустить парламент и назначить новый технический кабинет министров, официальное представление которого состоится во вторник.
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