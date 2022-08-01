 

Найденного мертвым водителя скорой на Алтае заподозрили в убийстве бывших тестя и тещи

01.08.2022, 14:00, Новости дня
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В Алтайском крае водителя скорой помощи заподозрили в убийстве родителей бывшей супруги, его также вскоре нашли мертвым, это подтвердили в региональном следственном управлении СК.

Убийство произошло в поселке Романово Алтайского края в ночь на воскресенье. Водитель скорой помощи убил бывших тестя и тещу из охотничьего ружья, передает РИА «Новости».

Вскоре после этого подозреваемого нашли мертвым.

«Подтверждаем, такое действительно произошло. Расследуем дело», – сообщили в региональном СУ СК.

Подозреваемый – 1980 года рождения. Его тесть родился в 1953 году, а теща – в 1946-м.

«Это родители бывшей жены стрелка, почти год назад супруги разошлись», – уточнили в СК.

Причины произошедшего устанавливаются.

В декабре 2021 года в Москве мужчину заподозрили в убийстве своих жены и тещи. Причиной нападения мог стать бытовой конфликт.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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