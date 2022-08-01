Найденного мертвым водителя скорой на Алтае заподозрили в убийстве бывших тестя и тещи
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В Алтайском крае водителя скорой помощи заподозрили в убийстве родителей бывшей супруги, его также вскоре нашли мертвым, это подтвердили в региональном следственном управлении СК.
Убийство произошло в поселке Романово Алтайского края в ночь на воскресенье. Водитель скорой помощи убил бывших тестя и тещу из охотничьего ружья, передает РИА «Новости».
Вскоре после этого подозреваемого нашли мертвым.
«Подтверждаем, такое действительно произошло. Расследуем дело», – сообщили в региональном СУ СК.
Подозреваемый – 1980 года рождения. Его тесть родился в 1953 году, а теща – в 1946-м.
«Это родители бывшей жены стрелка, почти год назад супруги разошлись», – уточнили в СК.
Причины произошедшего устанавливаются.
В декабре 2021 года в Москве мужчину заподозрили в убийстве своих жены и тещи. Причиной нападения мог стать бытовой конфликт.
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