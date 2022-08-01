 

Минобороны Турции назвало маршрут первого вышедшего из Одессы судна с зерном

01.08.2022, 9:55, Новости дня
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Министерство национальной обороны Турции подтвердило выход из украинского порта первого судна с зерном, по данным ведомства, ожидается, что судно войдет в территориальные воды Турции во вторник.

«Судно Razoni вышло из порта Одессы. Ожидается, что судно будет в Стамбуле 2 августа. Судно продолжит прибывать в порт назначения после досмотра, который пройдет в Стамбуле», – приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны Турции.

Ранее стало известно, что первое груженное зерновыми судно в понедельник утром вышло из порта Одессы. Оно направится в Ливан.

Между тем управление стратегических коммуникаций ВС Украины также подтвердило, что первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы. «1 августа первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан», – приводит ТАСС сообщение украинского издания «Апостроф».

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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