 

Сокровища с затонувшего испанского галеона нашли у Багамских островов

01.08.2022, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В районе Багамских островов найдены предметы роскоши, которые были на борту затонувшего в XVII веке испанского галеона «Нуэстра-Сеньора-да-лас-Маравильяс», сообщают СМИ.

В 1656 году галеон из-за навигационной ошибки врезался в риф, затонул и был почти полностью разрушен штормами. К месту крушения отправлялись несколько экспедиций, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Группа багамских и американских морских археологов и дайверов, которая собирала данные о состоянии рифов, геологии морского дна и степени его загрязнения пластиком, нашла в 70 км к северу от побережья Багамских островов инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, которые предназначались богатым аристократам. Обнаружены изделия из изумрудов, предположительно, добытых в Колумбии.

Власти Содружества Багамских Островов выдали археологам лицензию на подробное изучение находки. Сокровища собираются выставить в новом музее, который откроется 8 августа. В соответствии с законодательством страны все найденное в территориальных водах является ее собственностью.

В 2018 году специалисты Массачусетского института океанографии рассказали о ходе исследования испанского галеона «Сан-Хосе», который перевозил золото, серебро и изумруды, но был потоплен в 1708 году у побережья современной Колумбии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Хуснуллин объяснил, как полностью очистить сточные воды южного побережья Крыма

12.12.20 / Захарова рассказала о реакции Псаки на розовую шапку-ушанку

06.02.22 / В США пригрозили остановить «Северный поток–2» в случае «нападения» РФ на Украину

08.07.22 / Спикер парламента Венгрии счел политику США причиной ситуации на Украине

02.11.20 / В Бундестаге заявили о незаинтересованности немцев в санкциях против России

28.12.21 / Адвокат Горгадзе прокомментировал постановление суда о ликвидации «Мемориала»

09.07.20 / Виктор Ляшко: В два года я вступил в ведро с горячей водой. Ожог мог привести к ампутации ноги. Неприязнь к здравоохранению сформировалась в те времена

03.01.21 / Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ

11.10.21 / Директор школы Романенко: Несадиковских детей нет – есть несадиковские родители

24.01.22 / В РФ начали создавать унифицированные боеприпасы для беспилотников и фронтовой авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика