 

Сокровища с затонувшего испанского галеона нашли у Багамских островов

01.08.2022, 5:40, Новости дня
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В районе Багамских островов найдены предметы роскоши, которые были на борту затонувшего в XVII веке испанского галеона «Нуэстра-Сеньора-да-лас-Маравильяс», сообщают СМИ.

В 1656 году галеон из-за навигационной ошибки врезался в риф, затонул и был почти полностью разрушен штормами. К месту крушения отправлялись несколько экспедиций, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Группа багамских и американских морских археологов и дайверов, которая собирала данные о состоянии рифов, геологии морского дна и степени его загрязнения пластиком, нашла в 70 км к северу от побережья Багамских островов инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, которые предназначались богатым аристократам. Обнаружены изделия из изумрудов, предположительно, добытых в Колумбии.

Власти Содружества Багамских Островов выдали археологам лицензию на подробное изучение находки. Сокровища собираются выставить в новом музее, который откроется 8 августа. В соответствии с законодательством страны все найденное в территориальных водах является ее собственностью.

В 2018 году специалисты Массачусетского института океанографии рассказали о ходе исследования испанского галеона «Сан-Хосе», который перевозил золото, серебро и изумруды, но был потоплен в 1708 году у побережья современной Колумбии.

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