Морская мина приблизилась к побережью Румынии

Водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие, сообщило министерство национальной обороны Румынии.

Водолазы прибыли к «месту происшествия» на двух катерах и «действовали согласно стандартным процедурам». Было установлено, что примерно в 3,6 км от черноморского побережья Румынии оказалась «морская мина типа YAM, представлявшая угрозу для безопасного судоходства». Ее «доставили ее в безопасный район и уничтожили путем взрыва», передает ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. В частности, ВМС Румынии уже приходилось обезвреживать мину в Черном море.

—