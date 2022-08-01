 

Морская мина приблизилась к побережью Румынии

01.08.2022, 5:40, Новости дня
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Водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие, сообщило министерство национальной обороны Румынии.

Водолазы прибыли к «месту происшествия» на двух катерах и «действовали согласно стандартным процедурам». Было установлено, что примерно в 3,6 км от черноморского побережья Румынии оказалась «морская мина типа YAM, представлявшая угрозу для безопасного судоходства». Ее «доставили ее в безопасный район и уничтожили путем взрыва», передает ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. В частности, ВМС Румынии уже приходилось обезвреживать мину в Черном море.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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