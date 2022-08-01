Алжир выразил заинтересованность в присоединении к БРИКС

Алжир «сильно заинтересован» в том, чтобы присоединиться к БРИКС, это позволит избежать участия в «биполярных конфликтах», сообщил президент страны Абдельмаджид Теббун.

Теббун отметил, что у его страны «есть почти все условия для вступления в БРИКС», передает ТАСС со ссылкой на Algerie Presse Service.

В июне под представительством Китая в режиме видеоконференции проходил XIV саммит БРИКС. В один из дней мероприятие велось в формате «БРИКС плюс» с участием представителей 18 государств. Помимо основной пятерки в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Россия и Китай поддержали расширение БРИКС.

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.

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