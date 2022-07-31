 

На Кубе разработали вакцину от омикрон-штамма коронавируса

31.07.2022, 6:58, Новости дня
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Специалисты Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы разработали вакцину против омикрон-штамма коронавируса и приступили к дополнительным исследованиям препарата, сообщило учреждение.

«В Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы разработана новая вакцина-кандидат против омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2. Исследования на животных демонстрируют высокий уровень иммуногенности», – приводит текст сообщения центра ТАСС.

В середине июля глава Европейского ВОЗ Ханс Клюге призвал принять меры из-за новой волны распространения коронавируса в Европе.

Ранее Куба разработала по меньшей мере две вакцины от коронавируса, их производители ведут переговоры с ВОЗ о международном признании препаратов. При этом, как утверждается, эффективность препаратов Abdala («Абдала») и Soberana 02 («Соберана-02») в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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