В Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство
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Депутат Госдумы Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии Элисабет Эллингсен за хамские высказывания.
«Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную «порку» по всей строгости закона… Никому не дозволено оскорблять русских!» – написал Каргинов в своем Telegram-канале.
По его словам, «полиция уже начала проверку высказываний консула Норвегии Элисабет Эллингсен, и ей грозит уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Надеюсь, следственные действия пройдут максимально быстро, и г-жа консул узнает все прелести комфорта российских тюрем. Там расскажут и покажут, кто и как убирает помещения», – сыронизировал парламентарий.
«Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости. Никому не дозволено оскорблять русских!», – подчеркнул парламентарий.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД РФ обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским.
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