Россия пригласила экспертов ООН и МККК для расследования удара в Еленовке

Российская Федерация в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, сообщили в Минобороны (МО) России.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», – приводит ТАСС слова источника в ведомстве.

Напомним, 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате ракетного удара ВСУ погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. По данным российского военного ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Минобороны РФ опубликовало пофамильные списки погибших и раненных.

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