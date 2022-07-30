Захарова высмеяла причину, не позволяющую Джонсону стать генсеком НАТО

Уходящему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ничто не мешает внезапно обнаружить в себе женщину, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что у уходящего премьера Великобритании нет шансов стать генсеком НАТО, потому что по негласным правилам очередным главой альянса должна стать женщина.

«Ну, не знаю. Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле.

Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле.

В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».

—