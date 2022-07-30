 

Страдающего от острой инфекции Бута отказались осматривать врачи

30.07.2022, 20:20, Новости дня
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Отбывающий в США заключение российский бизнесмен Виктор Бут не получает должной медицинской помощи, несмотря на «острую грибковую инфекцию».

По словам источника, знакомого с ситуацией, один из заключенных в тюрьме Мариона (штат Иллинойс), где отбывает заключение Бут, сообщил родственникам о том, что «медицинские работники игнорируют [россиянина] несмотря на острую грибковую инфекцию, распространяющуюся по его телу». Заключенный предположил, что Бут «используется в качестве пешки в геополитической игре», передает ТАСС.

Источник агентства отметил, «администрация [президента США Джо] Байдена пытается оказать давление на противника в Евразийском театре в преддверии возможного обмена заключенными, умышленно усугубляя его состояние здоровья, что является грубым нарушением его гражданских прав».

Ранее защита отбывающего в США заключение российского бизнесмена Виктора Бута с осторожным оптимизмом оценивает шансы на его обмен.

Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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